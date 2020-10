Türi noormehe Kait Veskimäe soov on hakata käima mudelautode võistlustel ja ta on võtnud eesmärgi seal ka häid tulemusi teha. Unistuse täitumisest on aga puudu üks oluline asi: korralik võistlusmasin. Selle tarbeks kogubki Kait Hooandja portaalis mudel­auto soetuseks toetust.