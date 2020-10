Musta kassi kampaania Paides mõju ei avalda

Paides ja selle lähiümbruses hooleta jäetud kasside eest hea seisva mittetulendusühingu Paikass eestvedaja Virge Piisner ütles, et kuigi oktoobrit kutsutakse musta kassi kuuks ja varjupaigad teevad siis kampaaniat, et just musti ja mustakirjusid kasse rohkem koju viidaks, pole Paides sellest tulenevalt mustade kasside vastu huvi tõusnud.