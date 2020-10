Norralased toetavad Paide laste keskkonnateadlikkust

Tumanski ütlust mööda annab projekt koolidele ennekõike lisavõimalusi ja vahendeid õppetegevuse läbiviimiseks ja rikastamiseks. Projektis on ette nähtud nii töötubasid kui ka õppekäike. «Kõige olulisem on see, et õpilaste abiga ehitatakse koostöös Paide Haldusega linna prügimajad. Nende asukohti veel täpsustame. Majade projekteerimisel saavad kunsti- ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse tunnis kätt proovida kolmanda kooliastme õpilased ja esitada oma tööd konkursile,» täpsustas Tumanski.