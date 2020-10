Türile rajatakse loomemaja

Loomemaja asukohaks on planeeritud Tolli 62, kus tegutseb ka Türi Ühisgümnaasium. Koos valla ja kooliga on Türi noortekeskus leidnud piisavalt ruume, kus saab alustada loomemaja tegevusega. Oktoobri alguses külastasid türilased inspiratsiooni ja mõtete saamiseks Räpina loomemaja ja inkubatsioonikeskust. Hetkel kogutakse oma vallast kontakte ja ideid, kuidas võiks loodavas loomemajas tegevus toimida, mida pakkuda, kes pakub jne.

Loodav Loomemaja parendab vallas mitmeid huvitegevuse kitsaskohti. Mitmetel koolidel ja noortetubadel on olemas vahendid huvitegevuseks, kuid puudub piisav arv osalejaid või vähesed rahalised võimalused näiteks hea ja andeka juhendaja palkamiseks. Koostöös saame vahendeid jagada ja mitmekülgsemalt ära kasutada juba olemasolevaid vahendeid ning leida ka kaasahaarav juhendaja. Loomemaja huviring ei pea olema niiöelda maja küljes kinni, vaid enamus huviringe saab piisava osalejate arvu korral läbiviia ka noore kodukohas. Vahendid on ju liigutatavad. Teisalt ei tööta ei noortekeskustes ega koolides ükski huviring nädalavahetustel, kuid just siis on noortel ja lastevanematel osalemiseks rohkem aega. Loomemaja loob selleks võimalused.