Gümnaasiumi ehituse kaitsele on kulunud tuhandeid eurosid

Värk selgitas, et kuna juba suvel oli teada, et linnavalitsuse jurist läheb lapsepuhkusele, siis otsustati selleks kohtuteeks palgata advokaat. «Gümnaasiumi rajamine Paidesse on väga suure kaaluga nii rahalise investeeringu kui ka hariduskvaliteedi tõstmise mõttes ning me ei taha siin riskida, et mõne juriidilise nüansi tõttu jääb kooli ehitamine venima,» põhjendas ta.