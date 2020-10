Vaata, kuidas pidutseti Järva valla sünnipäeval

Järva vallavanem Arto Saar ütles pidupäevakõnes, et valla arengut ja kasvamist võikski võrrelda ühe inimese arenguga. «Kolme esimese eluaasta jooksul õpitakse kõndima, endaga toime tulema, rääkima ning luuakse esimesed kontaktid välismaailmaga. Ka Järva vald on endale kenasti jalad alla saanud, me oleme ehitanud üles süsteemi ja oskame suhelda kaaslastega ning oma soove väljendada,» lausus ta. «Nii nagu inimene, kes oma iseloomu ja eluhoiaku kinnistab suures osas kuni kaheksa-aastaseks saamiseni, nii on ka Järva valla arengus järgmised viis aastat mängimas olulist rolli. Mis näo me saame ja mis väärtusi me kanname. Ja seda nägu oleme suures osas kandmas oma ülejäänud tegutsemisaja.»