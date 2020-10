Mardisandid ootavad kojukutseid

Mardiperede kontaktid lisame kodulehele hakkamesantima.ee ning sealt on võimalik kodudel (või ka töökollektiividel) 1.-9. novembrini mardiperedega ise otse ühendust võtta, et sanditamiseks sobilik aeg kokku leppida. Sanditajaks kirjapanek ei eelda kõikide küllakutsete vastuvõtmist – täpsed kokkulepped peredega sõlmite juba ise. Mardisandiks minejale on heaks ettevalmistuseks kodulehel hakkamesantima.ee olevad õppematerjalid ja kostüümiideed, „Hakkame santima!“ raamat ja erinevad õppevideod. Alates augustist on toimunud kõikides Eesti maakondades mardikombestiku koolitused, millest viimased neli toimuvad järgmisel nädalal (27.10 Tartus, 28.10 Läänemaal Asuküla Seltsimajas, 29.10 Harjumaal, Raasiku Rahvamajas ja 30.10 Tallinnas Eesti Rahvakultuuri Keskuses).