Alanud nädalal saab veel sooja sügist nautida

Teisipäeval (27.10) jääb Eesti Venemaa kõrgrõhkkonna ja Läänemerele ulatuva madalrõhkkonna piirimaile. Lõunakaarest lisandub niiskust ja Eesti kohale nihkub vihmapilvede vöönd. Kord siin, kord seal pudeneb vihma, aga sadu on enamasti nõrk. Alles õhtul jõuab merelt tihedam sajuala. Tuul puhub kagust ja lõunast, päeval pöördub edelasse ning jääb pärastlõunal nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel 8..12, päeval 10..14°C.

Kolmapäeva (28.10) öösel on suurem ülekaal madalrõhkkonnal, mille lohk ühes tihedate sajupilvedega liigub üle Eesti. Päev on selle järel heledama taevaga ja saju võimalus on väiksem. Lõunakaare tuul on tugev eelkõige saartel ja läänerannikul, aga tuuline on ka sisemaal. Õhumass vahetub veidi jahedama vastu ja temperatuur langeb öösel sisemaal 5..6°C-ni, rannikul on kuni 11°C, päeval 10..12°C.