Türi lapsed annavad panuse olulisse uuringusse

Sellal kui järjest enam räägitakse digimaailmaga kaasnevast negatiivsest mõjust lastele ja noorukitele, on Tartu Ülikooli lastekliiniku neuroloogia osakond välja töötanud meetodi, mis kasutab just digi- ja virtuaalmaailma selleks, et end näiteks koolis tõrjutuna tundvatel lastel oleks võimalik suhtlusoskust parandada ja mitmesugustes olukordades toime tulla.