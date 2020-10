Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et kui ilmad vähegi lubavad, hakkab ehitaja nädala teises pooles ka vaipkatet maha liimima. "Selleks on ilmselgelt vaja kuiva ilma," rõhutas ta.

Kuigi võhiku pilgule võib tunduda, et ehitus on veel üsna pooliks, siis tegelikult on mängupuur juba mõnda aega paigas, väljaku põhi koos vajalike trenaažide ja taristuga tehtud. Tegemist vajavadki pigem välimust kujundavad tööd.