Järvamaast sai jälle laskurite maakond

Laskja ja noorte treeneri Kristina Kiisa ütlust mööda näitab asjaolu, et nad said C-klassi meistrivõistlustel pronks­medali, et läks superhästi. «Juba see, et meie noored on üle mitme-mitme aasta üle-eestilistel meistrivõistlustel taas Järvamaad esindamas, on ülivinge saavutus, aga veel medaliga naasta – see on lausa kirss tordil,» lausus ta. «Kõik olid tublid ja püstitasid isiklikke rekordeid.»