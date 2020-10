Metsapesa õpetab loomadega lähemalt tutvust tegema

Metsloomaühingu juhatuse liige ja Järvamaa piirkonnajuht Virge Võsujalg ütles, et ruumikitsikus on metsloomade abistajaid kummitanud juba mõnda aega. «Vaatasimegi ringi pilguga, et leida ühingule selline koht, kuhu võiksid kõik meie vabatahtlikud üle Eesti kokku tulla, kus saaksime läbi viia seminare, koolitusi ja töötubasid ning vestlus- ja filmiõhtuid,» lausus ta.