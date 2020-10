Töövarjunädal ootab ettevõtteid ennast kirja panema

Junior Achievement Eesti eestvõtmisel tänavu juba 24. korda toimuv töövarjupäev on ametlikult neljapäeval, 19. novembril, kuid tegelikult toimuvad varjutamised terve 16-22 novembri nädala vältel. Koostöös Tagasi Kooli programmiga on alates möödunud aastast loodud ka mugav eraldi portaal, kus saavad ennast kuni 6. novembrini kirja panna kõik huvilised, kes oleksid valmis endale võtma töövarju 7.-12. klassidest. Hiljem saavad õpilased sama portaali vahendusel endale valida huvipakkuva ameti, mida varjutada.

Möödunud aastal toimus töövarjutamisi kokku ligi 3000 korral. Praeguseks on endale varjutatava leidnud üle 50 õpilase. „Just nüüd kutsume üles kõiki inimesi, erinevatest valdkondadest, ennast kirja panema, et näidata noortele oma töövaldkonna võimalusi. Eriti, kuna nüüd on selleks olemas eriti mugav n-ö vahendusportaal,“ lausus Loor.

Tagasi Kooli juht Teibi Torm selgitas, praegust olukorda arvestades tuleb muidugi silmas pidada ka viirust, millele on ka mõeldud. Ennast portaalis kirja pannes saab kohe ka märkida, kas varju ollakse valmis vastu võtma ka päriselt või piirdutakse ainult kohtumisega veebi vahendusel. „Kui üldjuhul kestab näost näkku töövarjutamine terve tööpäeva ehk 4, 6 või 8 tundi, siis online kohtumised kestavad 45 minutit. Õpilaste poolt on siis nõutud, et nad oma küsimused ette valmistaks,“ lausus Torm.

„Mida suuremat spektrit erinevatest ametikohtadest saame noortele näidata, seda parem. Praegugi ulatuvad nimekirjas olevad ametid näiteks joogaõpetajast vanglaametnikuni,“ lausus Kersti Loor. Ta selgitas, et töövarjupäev annab õpilastele võimaluse kogeda, milline näeb välja tema unistuste töökoht. Mõnikord selgub ka, et tegelikult polegi amet üldse selline nagu ette kujutati. Noorele inimesele võib see olla tõeline reaalsuskontroll.