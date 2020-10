Käru kirik tähistas väärikat verstaposti

1860. aastal ehitatud puidust kirik ehitati Vändra abikirikuna ja selle interjööri kujundab laudadest peegellagi ning puidust dooria sammastele toetuv oreliväär. Oreli ehitas kirikusse aastal 1928 August Terkmann. Kantsel on kiriku ehitusajast, neogooti altarisein aga mõnevõrra hilisem.

Käru koguduse kauaaegne juhatuse esimees Elve Sutt andis teada, et kiriku renoveerimiseks on kogudus varasemalt mitmeid taotlusi teinud, aga siiani ei olnud õnnestunud toetust saada. Sel korral pöörduti PRIA poole kolmandat korda. Taotlus sai sedapuhku positiivse vastuse ning akende ja fassaadi remondiks saadi umbes 100 000 eurot. 10% omaosaluse kattis Türi vallavalitsus. „Valla tugi on olnud oluline," ütles Sutt.