Eesti võtab kasutusele uue kujundusega passid

Siseminister Mart Helme sõnul seob passide uus kujundus omavahel kokku meile võrdselt olulise Eesti ajaloo, tänapäeva ja tuleviku. „Passi kaanel on Eesti riikluse põhialusetest lähtuvalt riigivapp kolme lõviga ja passi lehtede kujundus on tänapäevane ja tulevikku vaatav. Pass on ühelt poolt oluline sümbol oma kodanikele ja teiselt poolt jutustab Eesti lugu maailmas. Uues kujunduses on need kaks eesmärki kenasti tasakaalustatult ühendatud,“ rääkis Mart Helme. Eesti on maailmas tuntud oma uuendusmeelsuse ja unikaalsete lahenduste poolest – näiteks meil on e-residentsus, start-up viisa ja diginomaadi viisa. „Seda kuvandit toetab ka uute reisidokumentide tänapäevane ja Eesti inimestele omane kujundus – dokumentide kujunduses on kasutatud Eesti looduse elemente, mis on nutikalt ühildatud riigi sümboolika ja turvaelementidega,“ lisas siseminister.