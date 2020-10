Türilane Kristi Nõmm ütles, et seda oli kurb näha. "Käin seal oma koeraga üsna tihti seal aega veetmas ja oleme rõõmuga kasutanud ka erinevaid atraktsioone, kuid nüüd nägin, et ära oli lõhutud üks rippuv rõngas, kust koerad said läbi hüpata ning kiik. Vandaalitsemise jälgi oli ka tunnelite juures," selgitas ta.