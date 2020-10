Aravetel kogunevad noored jutuvestjad

See pole tavaline etluskonkurss, kus tekst peab vastavalt autori sõnadele täpselt peas olema. Keelatud on kasutada kostüüme või erinevaid lisavahendeid. Kolme minuti jooksul tuleb esitajal jutustada kaks rahvalikku lugu. Lugudest esimene peab olema esitaja kodupiirkonnast pärit kohamuistend ja teine teemal „Koguaeg on olnud nii" (esivanematelt päritud traditsioonid, kombed, tegemised).