Uuskasutuskeskus kutsub Järvamaa ettevõtteid osalema annetuskampaanias

Uuskasutuskeskus kutsub eeskätt organisatsioone osalema kampaanias mitmel põhjusel. Esiteks on töökohta mugav annetusi tuua. Teiseks ei tea jätkuvalt paljud inimesed, kuhu üleliigseks muutunud heas korras asjad viia, mistõttu võivad veel täiesti kasutuskõlblikud asjad lõpetada kahjuks prügi hulgas. “Paljud ettevõtted pöörduvad juba otse Uuskasutuskeskuse poole, kui neil on parasjagu käsil renoveerimine või kolimine. Uuskasutuskeskuse abil on võimalik saata kasutuskõlblikud esemed uuesti ringlusse. Selliselt toimides säästame üheskoos keskkonda. Järgmine suur samm on tõsta teadlikkust ka ettevõtete töötajate kaudu. Korralik ese ei peaks lõpetama prügimäel,” rääkis Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu.