Lauamängurid jagasid medaleid

Korraldaja Urmas Virves andis teada, et mehi osales 11, tüdrukuid neli ja poisse seitse. „Et oli koolivaheaeg, siis paljud minu trennipoisid jäi tulemata,“ nentis ta. „Laste asi, kui just tagant ei utsita, siis unustatakse ära.“

Virves lisas, et mitmevõistluses saadab edu mitmekülgseid mängijaid. „Noorte puhul oli nii, et väljas olid nii lauatennisepoisid kui kabe-maletüdrukud,“ tõi ta välja. „Ala, mida rohkem harjutatakse, selles ollakse ka tugevad.“