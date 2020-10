Paide koolitüdruk unistab vahetusaastast Ameerikas

Geitlin ütleb, et tema suurimaks unistuseks on olnud juba 2018. aastast peale minna Ameerika Ühendriikidesse vahetusõpilaseks, et seal veeta terve kooliaasta. Tüdruku sõnul on talle ookeanitagune kultuur ja koolisüsteem pikalt meeldinud. Samuti tunduvad talle toredad sealsed inimesed. Geitlin märkis, et nii palju, kui tal on seni olnud võimalust Ameerika Ühendriikides elavate inimestega suhelda, on kõik väga sõbraliku mulje jätnud.