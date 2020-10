Mardisandid ootavad kojukutseid

Aktsiooni «Hakkame santima!» korraldaja Eesti Folkloorinõukogu andis teada, et sõpruskonnad, pered, huviringid ja kollektiivide liikmed on oodatud end kirja panema mardisantidena, keda saab mardilaupäeval koju kutsuda, et õnn jõuaks võimalikult paljudesse Eestimaa kodudesse.