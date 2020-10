Linnameeskond sai uue sponsori

Jazz Pesulad OÜ tegevjuht Sander-Mel Mellikov kommenteeris, et neil on hea meel olla nüüdsest osa Paide Linnameeskonna eduloost.

"Paide linnameeskonna väärtused, järjepidev ja läbimõeldud areng ning kogukonna kaasatus on pannud aluse hästitoimivale ja spordisõpru kõnetavale organisatsioonile, kelle panus Kesk-Eesti jalgpalli arengusse on aasta-aastalt aina märkimisväärsem. Koostöö alustamine Paide linnameeskonnaga on meie jaoks puhas võit," kinnitas ta.