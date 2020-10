Projektijuht Kert Kaasik sõnas, et meistrivõistlustel tuli teha kõrgetasemelisi hüppeseeriaid, mis sisaldasid ka saltosid. Et kõik batuudihüppajad pole selleks suutelised, siis pühapäeval said Paide lahtistel meistrivõistlustel hüpata need, kes oma vanuse või oskuste poolest veel kõrgematele tiitlivõistlustele ei kvalifitseeru.