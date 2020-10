Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp ütles, et leping oli juba mõnda aega tagasi sõlmitud firmaga Aspen Grupp, kel on üle 15 aasta pikkune kogemus. Ettevõte on lammutanud nii kõrghooneid, eramaju, suuri hoonekomplekse kui ka väiksemaid abihooneid ja kuure.