Eesti Noorsooteater ootab paberkirju

Mitmed uuringud on osutanud käsitsi kirjutamise kasudele, viimati tõi ERR-i teadusportaal välja Audrey van der Meeri ja ta Norra Teaduse ja Tehnika Ülikooli kolleegide uuringu, mille järgi kirjatähtedega kirjutades ehk käsitsi pliiatsiga kirjajooni vedades elavneb aju suuremas mahus ja ergastuvad keerukamad närvirakuvõrgud.

Septembris esietendunud lavastus „IRIKKIRI” tegeleb paberi kui mitmeti kasutatava materjali ning kirjutamisega sõpruse ja olemasolemise teenistuses. Lavastajate Tiina Mölderi ja Christin Tauli lavastus tõi uuesti teatrilavale käsitsi kirjutamise tähenduse ja olulisuse. Et luua lastele võimalusi kogeda kirjade käsitsi kirjutamist ja saatmist, ootab Noorsooteater paberil kirju teatrile, mõnele näitlejale või lavastuse tegelasele, näiteks metsale, oravale, sipelgale, kaelkirjakule ja elevandile. Võib juhtuda, et mõni kiri on näha lavastuse kirjade metsas, kus saab jalutada pärast etendust.