Pakivedude kõrghooaeg on algamas

DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd selgitas, et ettevõte teeb ettevalmistusi pakivedude kõrghooajaks juba varakult, et tagada sujuv teenus ka suuremate mahtude juures. „Igal kõrghooajal palkame juurde lisatööjõudu jaotuskeskustesse ja lisame kümneid kullersõidukeid. Samuti tihendame pakiautomaatide tühjendamise ja täitmise graafikuid,“ märkis Kivimurd. Sellel aastal viiruse tõttu hüppe teinud e-kaubanduse maht esitab veel täiendavat väljakutset, sest juba praegu on näha kõrghooaja eelset tõusu.