Nii on 10. novembril kl 18-19.15 öötla mõisas jooga töötuba, kus fookuses on jalad. 17. novembril kl 18-20 on sealsamas aga keha, meele ja teadveloleku töötuba. 15. novembril on Aravete kultuurimajas aga liikumise töötuba, mida juhendab Ursel Tiik.