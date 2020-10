Jälle – Järvamaa koroonahaigete read said täiendust

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 56,81. Järvamaal on see arv 6,6.

Eestis on kokku tehtud üle 259 000 esmase testi, nendest 4771 ehk 1,8 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. ​Järvamaal on kokku tehtud 4870 koroonaviiruse testi, millest 20 on osutunud positiivseks. Viimase ööpäeva jooksul testiti kaheksat järvakat.