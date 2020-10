Uuskasutuskeskus kutsub ettevõtteid osalema annetuskampaanias

Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu ütles, et paljud ettevõtted pöörduvad juba otse keskuse poole, kui neil on parasjagu käsil renoveerimine või kolimine. Uuskasutuskeskuse abil on võimalik saata kasutuskõlblikud esemed uuesti ringlusse. «Selliselt toimides säästame üheskoos keskkonda. Järgmine suur samm on suurendada teadlikkust ka ettevõtete töötajate kaudu. Korralik ese ei peaks lõpetama prügimäel,» lausus ta.