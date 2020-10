Läti tipp-pianist esitab Beethoveni kuulsaid klaverisonaate

Andrejs Osokins (35) on sündinud Riias pianistist isa perre. Ka Osokinsi vend on pianist. Klaveriõpinguid alustas ta viieaastaselt ja esimese soolokontserdi andis 14aastaselt. Ta on võitnud rahvusvahelisi konkursse Iisraelis, Belgias, Saksamaal ja Prantsusmaal. Osokins on õppinud Inglismaal mainekas kuninglikus muusikaakadeemias.