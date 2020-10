Arvan teadvat, miks Briti luksusautode tootja Rolls-Royce kasutab oma autodes üksnes parima kvaliteediga nahka ja väärispuitu. See on tahe sobitada ülimoodne sisu ajatu elegantsiga. Soov valmistada sõiduk, milles tunneksid end kui sinivereline. Jah, veidi raskepäraselt, kuid see kõik on tootjal õnnestunud.