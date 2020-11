Väätsa tervisekompleks lõpetab tegevuse

Hiis selgitas, et tervisekompleksi kasutajate jaoks see juriidilise keha muudatus teenuse kättesaamist ei mõjuta. Tavapäraselt jätkuvad kõik treeningud, üritused, kohaliku spordielu korraldamine ja treeningtegevused. Samuti jääb sinna tegutsema praegune juht Taavi Parts.

Türi Spordiklubide Liidu juht Paul Poopuu selgitas, et muudatus toob endaga kaasa selle, et eelarvelisi vahendeid ja majandamist hakkab koordineerima TSKL. „Erinevate spordisündmuste korraldamisel saab nüüd olemasolevad jõud ühendada ja see on väga positiivne," ütles Poopuu.