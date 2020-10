Linnusõbrad võitsid hunniku krõpse

Klassiõpetaja Siiri Sitska ütles, et ta ei oskagi arvata, kas IIIb klassi laste vanemad olid selle üle rõõmsad või mitte, kuid lapsed küll ei nurisenud. «Küll saime kõik koos olla rõõmsad selle üle, et meie klass võitis Balsnacki üle-eestilise linnusõprade konkursi, millega kaasnes lisaks näksikoormale ka tuhat eurot,» lausus ta.

Kõige vahvam on asja juures Sitska meelest seik, et võidu vormistas neile üks tubli rasvatihane. «Kohe selgitan. Sellel konkursil on tavakohaselt võitja üle otsustamine lindude töö. 12 enim punkte ja hääli saanud kooli või lasteaeda pääsevad finaali, kuid siis mõeldakse alati välja mingi vimkaga ülesanne, millele lahenduse ehk võitja toovad päris linnud,» lausus ta.