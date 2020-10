Geitlin ütles, et tema suurim unistus on olnud juba 2018. aastast peale minna Ameerika Ühendriikidesse vahetusõpilaseks ja veeta seal terve kooliaasta. Ta märkis, et ookeanitagune kultuur ja koolisüsteem on talle pikalt meeldinud. Samuti tunduvad toredad sealsed inimesed.