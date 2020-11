Populaarne söögikoht paneb Mäekülas uksed kinni

Söögikoha eestvedaja Peeter Tuiman selgitas, et hoone, kus nad tegutsevad, läheb remonti. Ta märkis, et põhimõtteliselt on neil võimalus pärast remonti majas jätkata, omanikuga on kokkulepe olemas. Talvekuude, saabuva ehituse ja koroona tõttu otsustati vähemasti mõneks ajaks siiski aeg maha võtta. Käesolev nädalavahetus jääb Italiano Pasta&Pizza sõpradele pikaks ajaks viimaseks, mil toidukohas maitsvaid hõrgutusi nautida saab. Tuiman lisas, et ehituse ajal oleks nagunii keeruline uksi lahti hoida.