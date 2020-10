Tuleb juurde: Järvamaa koroonapositiivsete arv kasvas taas

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 79 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 33, Lääne-Virumaale ja Raplamaale neli ning Pärnumaale, Tartumaale ja Võrumaale kaks uut koroonaviiruse juhtumit. Järvamaale, Läänemaale ja Valgamaale lisandus üks uus positiivne test. Viiel positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 64,18.

Järvamaa suutis vahepeal kuu aega koroonaviirusest puhas püsida. Vähemasti ei lisandunud meile ühtegi ametlikku diagnoosi. Viimase kolme päeva jooksul on meie koroonahaigete read aga iga päev ühe inimese võrra täiendust saanud.

Viimase ööpäeva jooksul tehti Järvamaal 45 esmast koroonaviiruse tuvastamise testi ja 14 korduvat viiruse tuvastamise testi. Kokku on Järvamaal tehtud 4914 esmast testi.

Haiglaravi vajab 40 inimest

31. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 40 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti üks inimene, üks patsient viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kolm.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 549 COVID-19 haigusjuhtumit 535 inimesega.

31. oktoobri seisuga on tervenenud 3811 inimest. Neist 2785 inimese (73,1%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1026 inimese (26,9%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.