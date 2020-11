Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna asejuhataja Jelena Zemskova andis oktoobri alguses teada, et Paide gümnaasiumi õppehoone riigihange on lõppenud ja Posti tänavale hakkab uut kooli ehitama AS Megaron-E. Kuu lõpus jõuti tulevase kooli asukohas raietöödeni.