Loomade varjupaigad pööravad novembris eritähelepanu vanematele koertele

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnul tähistatakse Eestis teiste riikide eeskujul 5+ koerte kuud teist korda, et pöörata eakamatele koertele rohkem tähelepanu ja julgustada inimesi andma ka neile uut võimalust. Tema sõnul peetakse üle viieaastaseid koeri sageli liiga vanaks, et pakkuda neile uut kodu, ning seetõttu peavad nad varjupaigas viibima väga pikka aega. Eelmisel aastal novembris uue kodu leidnud üheksast küpses east koerast oli mõnigi varjupaigas viibinud mitu aastat. "Tegu on aga elukogenud loomadega, kes tunnevad juba inimeste maailma, kuid on endiselt õppimisvõimelised. Nad on pidanud üle elama kodu kaotuse, kuid loodavad siiski kogeda taas ka kodusoojust," ütles Priks.