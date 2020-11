Noored Kooli otsib reaal- ja loodusteaduste taustaga tegijaid

Kandideerima oodatakse igas vanuses kõrgharitud inimesi üle Eesti, kes tunnevad soovi pühenduda intensiivsele enesearengule ning töötada selle nimel, et kõigil lastel oleks elus rohkem valikuid. Kahe aasta jooksul läbivad Noored Kooli osalejad ainulaadse õpetamise ja eestvedamise koolituse, mis aitab neil kujuneda muutuste eestvedajateks oma kogukonnas. Samal ajal töötatakse täiskoormusega tavakoolides, õpetades peamiselt 1.-9. klassi õpilasi.

Erilise tähelepanuga otsitakse praegu reaal- ja loodusainete ning tehnoloogiataustaga inimesi, kes on valmis õpetama matemaatikat, füüsikat, keemiat, loodusõpetust, bioloogiat või geograafiat. OSKA andmetel on Eestis suurim tööjõupuudus just nende ainete õpetajate seas - aastatel 2018-2025 Eesti haridussüsteem vajab juurde 130 füüsika-, 100 keemia-, 120 geograafia- ja bioloogiaõpetajat ning koguni 480 matemaatikaõpetajat.

Kampaaniat toetavad Swedbank ja Utilitas, kampaania partneriks on ka uue põlvkonna ettevõtjate eestvedamisel loodud Heateo Haridusfond. Kampaaniale on andnud oma hääle tuntud tehnoloogiaettevõtjad Kristel Kruustük ja Martin Villig ning silmapaistev ajuteadlane Jaan Aru.

SA Noored Kooli nõukogu esimees, Swedbank Eesti juhatuse liige Tarmo Ulla sõnas, et iga võimekas ja motiveeritud inimene võib saada inspireerivaks õpetajaks ja hariduse eestvedajaks. “Haridus on üks olulisemaid valdkondi, kuhu panustada, et mõjutada ühiskonna arengut. Kui soovid rakendada oma kogemusi ja teadmisi tehnoloogiamaailmast eriti mõjusal viisil, tule Noored Kooli programmi ja hakka reaal- või loodusainete õpetajaks,” ütles Tarmo Ulla.

Utilitase energiakontserni juhi Priit Koidu sõnul elavdab Noored Kooli programm Eesti haridussüsteemi. „Programmis osalevad motiveeritud õpetajad oskavad õpilastes reaalainete vastu huvi tekitada ning see annab Eestile järgmise põlvkonna noori, kes loovad innovaatilisi tehnoloogiaid. See programm on suurepärane hüppelaud ka õpetajatele endile edasiseks karjääriks – õpetamise kaudu arendatakse enda suhtlemis- ja eestvedamisoskuseid, mis on väga hinnas, kuid mille õppimiseks võimalusi sageli napib,“ märkis Priit Koit.

Heateo Haridusfondi ja tehnoloogiaettevõtte Bolt kaasasutaja Martin Villig tõi välja, et reaal- ja loodusainete õpetajad saavad kaasa aidata tuleviku võtmepädevuste arengutele. “Me ei tea, milliseid väljakutseid asume ühiskonnana kümne aasta pärast lahendama. Kindel on aga see, et vajame loogilist mõtlemist ja loovust - matemaatikaõpetajana saad neid oskuseid oma õpilastes juba täna inspireerivalt ja ägedalt arendada!” - kutsus üles Martin Villig.

Kandidaatidelt eeldatakse mistahes eriala kõrgharidust ning valmidust töötada programmis õppimise ajal kaks aastat ühes Eestimaa koolis õpetajana. Programmis osalemiseks tuleb kandidaatidel põhjaliku kolmeosalise valikuprotsessi käigus näidata oma motivatsiooni, suhtlemis-, koostöö- ja eneseanalüüsioskust, algatusvõimet ning õppimisega seotud väärtushinnanguid.