Hooldamata korstnast ja küttekoldest alanud tuli tekitab suure kahju

Kokku toimus mullu eluhoonetes 660 tulekahju ja tänavu üheksa kuuga 450. Kindlustusseltside praktika näitab, et hooldamata küttesüsteemist alanud tuli võib tekitada kahju kuni paarisaja tuhande euro ulatuses. Kodukindlustuse tulekahju juhtumeid on aastas üle 400, kahjusummaga ligi 8 miljonit eurot.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna nõuniku Elika Brosmani sõnul tuleb enne küttehooaja algust ahjud ja muud tulekolded puhastada ja kontrollida, et need oleksid töökorras. „Tahkeküttel töötavat ahju, kaminat, pliiti ning nende lõõre ja korstnat tuleb puhastada vähemalt kord aastas. Kortermajades ja ridaelamutes peab seda tegema kutseline korstnapühkija. Eramajades võib korstnaid, lõõre ja küttekoldeid puhastada ise, aga vähemalt kord viie aasta jooksul peab seda tegema kutsetunnistusega korstnapühkija,“ ütles Brosman ning lisas, et korstnapühkija akt tuleb alles hoida kuni järgmise pühkimiseni.