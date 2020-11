Algas noortele suunatud kampaania „Sõber pole (s)ekspert“

„Aastatega on erinevad noorte seksuaaltervisega seotud näitajad liikunud paremuse poole. Tänased noored on teadlikumad kui varem, sest kooli õppekavadesse on seksuaaltervise teemad sisse viidud, aga kõigest ei jõuta paratamatult rääkida. Kui noorel tekib küsimus, siis ise otsitud või sõbralt saadud vastus ei pruugi olla tõenduspõhine ja õige. Vastupidi – sellel võivad olla negatiivsed tagajärjed. Antud kampaaniaga tahamegi kõigile noortele teada anda, kust leida õiget infot ja saada professionaalset nõustamist ning teenuseid “ ütles Eesti Seksuaaltervise Liidu tegevjuht Jonas Grauberg.

„Muutsime oma senise internetinõustamiskeskkonna amor.ee veebisaidi kujundust ning navigeerimist mugavamaks ja ka nimetust arusaadavamaks. Uus keskkond kannab nime www.seksuaaltervis.ee. Näeme, et internetinõustamise puhul on rohkem pöördumisi ka noormeestelt, mis on väga oluline. Kui meeste esimene valik ei ole alati kohe arsti juurde minna, siis internetinõustamine on tasuta ja anonüümne võimalus oma murest esmalt veebis rääkida. Internetinõustaja oskab olukorda hinnata ja vajadusel noorte nõustamiskeskusesse vastuvõtule suunata,“ lisas Grauberg.