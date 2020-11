Tänavu on esimene lörtsisadu juba Järvamaast üle käinud ja ilmselt on nädalate või päevade küsimus, mil autojuhte ja jalakäijaid tuleb kimbutama järgmine lumesadu või kiilasjää. Järvamaal on lumelükkajad teehoolduseks valmis. Omavalitsuste ütlust mööda on lumine talv rahakotile hoopis soodsam kui näiteks eelmise aasta soojad talvekuud.