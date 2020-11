Järvamaa kool ja lasteaiad said kvaliteedimärgised

Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks oma maakonnas.

Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti siseselt kui ka välismaal, nad on väga suureks toeks programmi arendamisel.

Väätsa Põhikooli direktori Anneli Mandi sõnul on osalemine Ettevõtliku Kooli haridusprogrammis suunanud aasta-aastalt üha enam ja teadlikumalt ettevõtliku mõtte ja hoiaku kandmisele ning rakendamisele kooli igapäevastes tegevustes. „Hõbetase tõstab meie enesekindlust seatud sihil edasi liikuda ning on kinnitus, et oleme teinud head tööd. Eelkõige on see õpetajate tegevuse ja mõtteviisi tunnustus,“ ütleb Mand.