Lõvipitsat ostes teed lastele head

Lõvipitsa on spetsiaalselt heategevuslikul eesmärgil loodud pitsa, mitte lihtsalt ümbrist vahetanud juba varem müügil olnud toode. Uus pannipitsa sisaldab BBQ kastet, riivjuustu, hakkliha, vorsti, marineeritud kurki, ananassi, maisi ja küüslauku. See on välja töötatud Pizzakioski oma pitsameistrite poolt ning kasutatud on selliseid toiduaineid, mis peaks maitsema võimalikult paljudele pitsasõpradele.