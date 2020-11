Paide mudeliklubi poisid tõid koju neljast karikast kolm

Paide mudeliringi juhendaja Tarmo Alt selgitas, et võistluste käigus sõidetakse kõigepealt üks treeningsõit, mille tulemuse alusel jagatakse võistlejad vastavalt tasemele kvalifikatsioonisõitude rühmadesse. Kvalifikatsioone sõidetakse kaks korda ja nende tulemuste põhjal jagatakse sõitjad finaalsõidu rühmadesse. Iga sõidu kestuseks on viis minutit.

Alt sõnas, et D-finaalis startis samuti kolm paidekat. „Kõige kõvema sõidu suutis teha alles esimest korda võistlev Rasmus Vingisaar, võideldes väga keskendunud sõiduga ennast kuuendalt stardipositsioonilt teisele kohale. Sealjuures on Rasmus mudeliringis osalenud vaid kolm esimest treeningut,“ tunnustas ta. „Samas finaalis esikohalt startinud Oliver Köhler pidas raske võitluse, kuid pisivigadega langes neljandaks. Kohe tema järel lõpetas viiendana pikalt teisena püsinud Ronald Viimsalu.“

Uus Juunior-liiga uus hooaega algab detsembris ja Paide meeskond teeb selle ajani usinasti trenni, et uued poisid võistlusteks ette valmistada. Senised klubi lipulaevad Lauri, Roonald, Kert, Andreas enam selles, algajatele mõeldud võistlusklassis osaleda ei saa. Nemad on juba alustanud rahvusvahelises 1/10 offroad indoor elektibagide klassis ja 7. novembril on neid ees ootamas teine võistlus oluliselt kiiremate masinatega.

Tarmo Alt ütles, et Paide mudeliklubi poisse on ootamas uued ja keerulised sportlikud väljakutsed ja kuna mudelisport on ka väga kulukas spordiala, siis on nad tänulikud Paide linnale, kelle toel mudeliklubi on saanud seni edukalt tegutseda. Samuti loodetakse leida klubile ka uusi toetajaid, kelle jaoks on oluline tehnikahariduse edendamine laste ja noorte seas. (JT)