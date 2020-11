Linnameeskonna noored kindlustasid üldvõitu

Kui tolle võiduga veel Paide U21 tiitlit ei kindlustanud, siis nende esikoht sai selgeks laupäeva pärastlõunal, kui Paide lähim jälitaja Tartu Welco kaotas võõrsil 2:4 JK Tabasalule. Tartlaste kaotus tähendas, et olukorras, kus Paide U21 on kogunud 67 silma ja Welcol on tabelis 59 punkti, ei ole kellelgi kahe mänguga enam võimalik Paide järelkasvumeeskonda püüda.

Kuigi edukas hooajas on olnud oma osa ka esindusmeeskonna mängijatel, on kaalukas ka fakt, et 20 enim esiliiga B mänge pidanud U21 mängija hulgas on 18 klubis treenitud mängijat, sh koguni 14 Järvamaalt pärit klubi oma kasvandikku. Noori juhendab Erki Kesküla.