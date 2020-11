Möödunud ööpäev tõi rekordarvu uusi koroonadiagnoosituid

Üks uus haige lisandus ka Järvamaale. Kolmapäevase seisuga on koroonaviirus diagnoositud 23 Järvamaa elanikul.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 107 inimesel. Ida-Virumaale lisandus lisandus 49 ja Tartumaale 11 uut nakatunut. Hiiumaale ja Pärnumaale lisandus kuus, Lääne-Virumaale neli, Raplamaale kolm ja Võrumaale kaks uut juhtumit. Järvamaale ja Jõgevamaale lisandus üks positiivne testitulemus. 18 positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 87,44 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 5,2%.

Haiglaravi vajab 44 inimest

4. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 44 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti kaks inimest, üks inimene viidi üle mitte-COVID-19 osakonda ja üks inimene viidi Lääne-Tallinna Keskhaiglast üle Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati neli (üks inimene sisestati 4.11.2020).

Tänaseks on haiglates lõpetatud 560 COVID-19 haigusjuhtumit 546 inimesega.

4. novembri seisuga on tervenenud 3954 inimest. Neist 2878 inimese (72,8%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1076 inimese (27,2%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.