Lõvipitsat ostes teed lastele head

Lõvipitsa on heategevuslikul eesmärgil loodud pitsa, mitte lihtsalt ümbrist vahetanud juba varem müügil olnud toode. Uus pannipitsa sisaldab BBQ-kastet, riivjuustu, hakkliha, vorsti, marineeritud kurki, ananassi, maisi ja küüslauku. Selle on välja töötanud Pizzakioski pitsameistrid ning kasutatud on selliseid toiduaineid, mis peaksid maitsema võimalikult paljudele pitsasõpradele.