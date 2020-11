Üks Facebookis varaste teemal sõna võtnud inimestest kirjutab, et pätid on liikvel ning sisse murtakse autodesse, garaažidesse ja kõrvalhoonetesse. Samuti kolatakse kortermajade koridorides, viiakse ära jalgrattaid ja katsutakse, kas uksed on lahti. Eriti olevat pätid huvitatud tööriistadest, telefonidest, rahakottidest ja muust väärtuslikust, mis on autosse unustatud.