Noortevaldkonna tunnustuskonkursile esitati 125 kandidaati

“Konkursile esitatud kandidaadid väärivad hea töö eest juba omaette tunnustust. Suur kandidaatide arv näitab, et noorsootöötajad ja noorte heaks panustajaid on märgatud ning nende tööd hinnatakse,” ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning lisas, et sel aastal oli hea näha, et pea pooled kandidaatidest esitati kohalike omavalitsuste poolt. “See on oluline, et kohalikul tasandil märgatakse ja tunnustatakse noorte heaks töötavaid organisatsioone, inimesi ning algatusi.”